14, 5 млрд євро коштуватиме відбудова Маріуполя. Як рахували? — запитали у мера Вадима Бойченка

Мер розповів "Телеграфу", яким чином дистанційно, без доступу до міста, велись підрахунки і що буде далі

Український мер Маріуполя Вадим Бойченко навесні назвав попередню оцінку вартості відбудови міста, яке за 86 днів безперервних бомбардувань було майже вщент зруйноване росіянами. В інтерв'ю "Телеграфу" Вадим Бойченко розповів детальніше про джерела такої оцінки і методику обчислень.

Відомо, що ЄБРР і Світовий банк вже почали процес оцінки шкоди та збитків, яких завдала російська агресія. На цю роботу міжнародними інвесторами виділено 4 млн євро.

"Є методологія, якою користується Світовий банк. Є міжнародні експерти. Є фото, відео, супутникові знімки. Якщо був 9-поверховий будинок, і ми бачимо на фото, що його немає, то все зрозуміло, для цього не потрібно фізично приїжджати в місто", — пояснив він.

"Ми рахуємо не остаточну вартість майна, як ведеться за іншими методиками, які використовуються в тому числі в Україні. Остаточна вартість може бути мінімальною або нульовою. Наприклад, виробництво було вже замортизоване і його ціна буде найменшою. Наші експерти рахують не скільки вартувало старе, а скільки грошей потрібно, щоб побудувати нове", — говорить очільник міста.

Припустимо, мова йде міський автобус, який працював два роки. "Мерія буде купувати новий транспорт, а не шукати такий самий автобус, якому теж два роки. В цьому перевага даної методології — вона більш реалістична", — говорить Бойченко.

За словами Бойченка, після звільнення Маріуполя, експерти верифікують свої обчислення на місці, маючи доступ до зруйнованих об'єктів, тобто це — не остаточна цифра.

Відбудова "Бучі" вже відзначилась рядом журналістських розслідувань і питань до відбудовників, а відновлення Маріуполя — це набагато складніше і дорожче. Тож "Телеграф" поговорив із мером Маріуполя про відбудову: що буде після звільнення — чи є шанс повернути в місто маріупольців і великий бізнес, що буде з архітектурою, як мерія гарантуватиме іноземним інвесторам цільове використання грошей і чи готові їх давати, що таке проєкт Mariupol Reborn, врешті-решт, — на якому він етапі і хто його фінансує.

Першу частину інтерв'ю з Вадимом Бойченко про те, що чекає на Маріуполь, читайте на сайті "Телеграфу" завтра, 10 серпня, о 10:00.