14,5 млрд евро будет стоить восстановление Мариуполя. Как считали? — спросили мэра Вадима Бойченко

Глава города рассказал "Телеграфу", как дистанционно велись подсчеты, и что будет с єтой цифрой дальше

Украинский мэр Мариуполя Вадим Бойченко весной назвал предварительную оценку стоимости восстановления города, который за 86 дней непрерывных бомбардировок был почти полностью разрушен россиянами. В интервью "Телеграфу" Вадим Бойченко рассказал подробнее об источниках такой оценки и методике вычислений.

Известно, что ЕБРР и Всемирный банк уже начали процесс оценки ущерба и ущерба, нанесенного российской агрессией. На эту работу международными инвесторами выделено 4 млн. евро.

"Есть методология, которой пользуется Всемирный банк. Есть международные эксперты. Есть фото, видео, спутниковые снимки. Если был 9-этажный дом, и мы видим на фото, что его нет — все понятно, для этого не нужно физически приезжать в город ", – объяснил он.

"Мы считаем не окончательную стоимость имущества, как ведется по другим методикам, которые используются, в том числе, в Украине. Окончательная стоимость может быть минимальной или нулевой. Например, производство было уже самортизировано и его цена будет наименьшей. Наши эксперты считают не сколько стоило старое, а сколько денег нужно, чтобы построить новое", — говорит глава города.

Допустим, речь идет про городской автобус, работавший два года. "Мэрия будет покупать новый транспорт, а не искать такой же автобус, которому тоже два года. В этом преимущество данной методологии — она более реалистичная", — говорит Бойченко.

По словам Бойченко, после увольнения Мариуполя, эксперты верифицируют свои вычисления на месте, имея доступ к разрушенным объектам, то есть это не окончательная цифра.

Восстановление "Бучи" уже отметилось рядом журналистских расследований и вопросов к восстановителям, а возрождение Мариуполя — это гораздо более сложный и дорогой проект. "Телеграф" поговорил с мэром Мариуполя о будущем: что будет после освобождения — есть ли шанс вернуть в город мариупольцев и крупный бизнес, какой будет архитектура, как мэрия будет гарантировать иностранным инвесторам целевое использование денег и готовы ли их давать, что такое проект Mariupol Reborn, в конце концов, — на каком он этапе и кто его финансирует.

Первую часть интервью с Вадимом Бойченко о том, что ждет Мариуполь после деокупации, читайте на сайте Телеграфа завтра, 10 августа, в 10:00.