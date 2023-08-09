Байден попросить Конгрес США про додаткові гроші для України: подробиці

Програма державного фінансування закінчиться 30 вересня

Очікується, що вже завтра, 10 серпня, адміністрація Джо Байдена офіційно подасть запит Конгресу на додаткову допомогу Україні. Йдеться про мільярди доларів.

Про це повідомляє Politico із посиланням на анонімні джерела видання. Гроші будуть направлені на додаткове фінансування зброї та іншої допомоги Україні.

Також цей запит на екстрене фінансування включатиме допомогу Тайваню та гроші для поповнення готівки для допомоги постраждалим від стихійних лих. Жоден із джерел не озвучив точну суму запиту.

Повідомляється, що державне фінансування закінчиться 30 вересня і в США очікують, що ці гроші можуть бути відправлені з тимчасовою заплатою витрат, яка запобігатиме закриття фінансування. Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення росіян США виділили близько 43 мільярдів доларів. Крім того, цей запит може поповнити запаси Пентагону після того, як США відправлять Тайваню зброю на обіцяну суму 1 мільярд доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна отримала від Британії неанонсовану військову допомогу. До нього увійшли, зокрема, ракети "повітря-повітря" малої дальності AIM-132 ASRAAM.