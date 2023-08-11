Україна змінила тактику: австралійський військовий експерт проаналізував контрнаступ ЗСУ

Союзники не покинуть Україну у війні, незалежно від темпів контрнаступу, вважає закордонний аналітик

Австралійський військовий експерт Мік Райан розібрав контрнаступ ЗСУ. За його словами, в якийсь момент українським воїнам стане легше форсувати Дніпро, як у випадку з Козачими Таборами, ніж просуватися мінними полями.

Таку думку він висловив у аналітичній статті, яка була опублікована у німецькій газеті Süddeutsche Zeitung.

Мік Райан вважає, що українське командування робило ставки не так на прорив південного фронту, як на аналіз російської оборони, але після невдалого тиску ЗСУ змінили тактику.

Так, австралійський аналітик упевнений, що армія не може перебувати у постійному русі. Саме з цієї причини Сили оборони України взяли паузу на півдні, щоб визначити найкращі шляхи наступу, але вже незабаром ситуація може змінитися. Також Райан зазначив, що Україна має на сьогоднішній день найбільший досвід сучасного ведення воєн, ніж в інших країн.

"В останні кілька місяців українська армія знищила сотні артилерійських установок ворога та іншої техніки. У росії вже немає переваги у вогневій поразці. Українські удари по Москві та Чорноморському флоту рф посилають чіткий сигнал росії — війна прийшла і до неї", — зазначив аналітик.

За останні 50 років світ не здійснив суттєвого прогресу у проведенні операцій із розмінування територій, тому Україні доводиться вигадувати свої підходи. Аналітик не виключає, що в певний момент ЗСУ вирішать наступати через Дніпро, що може бути набагато легшим, ніж просування мінними полями на суші. Наприклад, в Інституті вивчення війни розповіли, що ЗСУ форсували Дніпро у Херсонській області, зібрали "трофеї" та з успіхом повернулися на базу.

Можливо, що війна триватиме у нинішньому темпі ще місяць-два, після чого українські воїни намагатимуться знайти слабкі місця у позиціях росіян на півдні. Але, перш ніж говорити про успіх контрнаступу, Мік Райан запропонував відповісти на чотири запитання:

Які території звільнено? Скільки російських збройних сил було знищено? Чи будуть потім налаштовані ЗСУ на проведення наступних операцій зі звільнення Криму? Наскільки успішним видається контрнаступ на думку західних політиків та громадян?

Що стосується підтримки західних партнерів, то, за словами Райана, вони не кинуть Україну віч-на-віч з росією під приводом "у вас був шанс провести успішний контрнаступ і ви ним не скористалися". Водночас тиск на уряд усередині країни може збільшуватися з огляду на кількість втрат.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що переговори між росією та Україною рано чи пізно розпочнуться, вважає аналітик Ігар Тишкевич. Він розповів, коли це може статися і до чого спричинить.