Глушить зв'язок та літає більше 12 годин: Німеччина передасть Україні дрон нового покоління - ЗМІ

Німецький дрон можна запускати практично з будь-якої точки

Німецька компанія Rheinmetall, яка нещодавно передала Україні мобільні розвідувальні комплекси SurveilSPIRE, поставить нову допомогу. До кінця 2023 року ЗСУ отримають безпілотний комплекс для повітряної розвідки "Luna NG".

Про це повідомляє видання "Bild am Sonntag" із посиланням на власні джерела. Цей БПЛА нова версія дрона Luna, який Бундесвер уже передавав Україні.

Безпілотний комплекс "Luna NG" включає наземну станцію управління, пускову катапульту, військові вантажівки та кілька БПЛА. Це нещодавно розроблений дрон, який відрізняється від попередніх моделей важливими експлуатаційними характеристиками. Застосовувати його можна не лише як розвідувальну систему, а й для забезпечення мережі LTE. Крім цього, він здатний перехоплювати та глушити зв’язок супротивника.

Виробник повідомляє, що надлегкий фюзеляж Luna NG дозволяє йому літати понад 12 годин, а дальність передачі даних понад 100 км. Дрон покриває понад 30 кв. км. Запускається дрон практично з будь-якого місця за допомогою канатної катапульти, а посадити його можна за допомогою диференціального GPS в мережі або на парашуті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Німеччині не можуть визначитися з передачею ракет TAURUS. Депутат німецького парламенту закликає владу країни надати Україні далекобійну зброю.