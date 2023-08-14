Згорівші авто та підбиті танки: як виглядає прифронтової Ямпіль (ексклюзивні фото)

Селище знаходиться за 8 кілометрів від лінії фронту

Донецька область залишається місцем найзапекліших боїв між Збройними силами України та російськими окупантами. Найбільш активне протистояння триває у Бахмута, однак усі населені пункти біля лінії фронту відчувають на собі наслідки активного обміну ударами.

До таких відноситься і населений пункт Ямпіль, розташований на південний схід від Лиману. Там побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав, як виглядає селище майже через рік після деокупації.

Як видно на знімках, багато будинків було повністю зруйновано або отримали суттєві пошкодження через обстріли, а місцями можна знайти згорілу бойову і цивільну техніку.

Як відомо, Ямпіль потрапив в окупацію 29 квітня 2022 року, а 30 вересня росіяни звідти були повністю вибиті. До початку вторгнення там мешкало близько двох тисяч мирних жителів.

Нагадаємо, раніше кореспондентові "Телеграфа" вдалося поспілкуватися з військовослужбовцем на ім’я Андрій, який бореться неподалік Бахмута. За його словами, чутки про те, що російські солдати погано підготовлені не відповідають дійсності, проте мотивація ЗСУ на порядок вища.