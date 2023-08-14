Сгоревшие авто и подбитые танки: как выглядит прифронтовой Ямполь (эксклюзивные фото)

Поселок находится в 8 километрах от линии фронта

Донецкая область остается местом наиболее ожесточенных боев между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. Наиболее активное противостояние продолжается у Бахмута, однако все населенные пункты у линии фронта ощущают на себе последствия активного обмена ударами.

К таковым относится и населенный пункт Ямполь, который расположен к юго-востоку от Лимана. Там побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал, как выглядит поселок почти год спустя после деоккупации.

Как видно на снимках, многие здания были полностью разрушены или же получили существенные повреждения из-за обстрелов, а местами можно обнаружить сгоревшую боевую и гражданскую технику.

Как известно, Ямполь попал в оккупацию 29 апреля 2022 года, а 30 сентября россияне оттуда были полностью выбиты. До начала вторжения там проживало около двух тысяч мирных жителей.

Напомним, ранее корреспонденту "Телеграфа" удалось пообщаться с военнослужащим по имени Андрей, который сражается неподалеку от Бахмута. По его словам, слухи о том, что российские солдаты плохо подготовлены не соответствуют действительности, однако мотивация ВСУ на порядок выше.