Кнайсиль чомусь не обрала Петрушево для постійного проживання

Ексглава МЗС Австрії Карін Кнайсль, що перебралася до рф, розповіла російським пропагандистам про те, як їй живеться в російській глибинці.

Про це повідомляють РосЗМІ.

У коментарі пропагандистам Кнайсль заявила, що їй дуже подобається село Петрушево в Рязані, де вона зараз тимчасово проживає. За її словами, "це краще, ніж Мальдіви".

"Мені подобається життя тут. Я розумію цей світ, я розуміла його, коли була дівчиною. Бабусі, яблучка, літо, плавати в річці. Це хороше життя. Мені не потрібні Мальдіви чи Сейшели. Це краще", — сказала Кнайсль.

При цьому Кнайсиль чомусь не обрала Петрушево як ПМП, а "після канікул" збирається повернутися до Лівану.

Варто зазначити, що у серпні 2018 року на весіллі Кнайсль особисто був присутній диктатор путін. На початку березня 2021 Кнайсль висунули в раду директорів Роснафти, але в травні 2022 після повномасштабного російського вторгнення вона покинула його.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній депутат держдуми росії став на захист Києва і почав інформувати росіян.