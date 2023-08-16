Кнайсиль почему-то не выбрала Петрушево для постоянного проживания

Перебравшаяся в рф экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поведала российским пропагандистам о том, как ей живется в российской глубинке.

Об этом сообщают росСМИ.

В комментарии пропагандистам Кнайсль заявила, что ей очень нравится деревня Петрушево в Рязани, где она сейчас временно проживает. По её словам "это лучше, чем Мальдивы".

"Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке — это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше", — сказала Кнайсль.

При этом, Кнайсиль почему-то не выбрала Петрушево в качестве ПМЖ, а "после каникул" собирается вернуться в Ливан.

Стоит отметить, что в августе 2018 года на свадьбе Кнайсль лично присутствовал диктатор путин. В начале марта 2021 года Кнайсль выдвинули в совет директоров Роснефти, но в мае 2022 года после полномасштабного российского вторжения она покинула его.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший депутат госдумы рф встал на защиту Киева и начал "отрезвлять" россиян.