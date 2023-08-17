Повертатися не поспішають: скільки українців досі залишається за кордоном (інфографіка)

Активне повернення українців з-за кордону розпочалося у другому півріччі 2022 року

За інформацією Українського інституту майбутнього, станом на червень 2023 року в Україні проживало 29 мільйонів осіб. У Держприкордонслужбі підрахували, що з початку повномасштабної війни за кордон виїхали і не повернулися 2,4 млн. українців.

Про це свідчать дані Опендатаботу на підставі інформації від Держприкордонслужби.

"Незважаючи на все ще переважаючу кількість виїжджаючих, у першому півріччі 2023-го частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022-го ця частка дорівнювала 27,5%, а протягом усього минулого року — 13,6%", — зазначили фахівці.

Примітно, що кількість українців, які не повертаються з-за кордону, 2023 року різко скоротилася. Наприклад, у першому півріччі 2022 року таких було 2,6 млн осіб, а за аналогічний період 2023 року – лише 230 тисяч осіб, що в 11 разів менше.

Активне повернення українців з-за кордону розпочалося у другому півріччі 2022 року. За цей період в’їхало в Україну на 149 тисяч громадян більше, ніж залишило країну.

2023 року, у березні та квітні більше людей в’їжджало в Україну, ніж виїжджало, а у травні — навпаки. Це пов’язують із початком сезону відпусток.

Цікаво, що з лютого поточного року в Україну щомісяця в’їжджає більше іноземців, аніж виїжджає. За перше півріччя в’їхало на 12,2 тисячі іноземних громадян більше, ніж виїхало.

Загалом із січня 2022 по червень 2023 року, державний кордон України перетнули 50 млн разів. З них виїхало 26,36 млн осіб, а в’їхало – 23,66 млн.

Нагадаємо, раніше заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олександр Гладун розповів "Телеграфу", якою може бути демографічна ситуація в Україні після завершення війни та які шляхи подолання цієї кризи на державному рівні бачать вчені.