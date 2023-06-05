Скільки людей залишилося в Україні, і скільки з них працюють: тривожні цифри

Стало відомо, скільки людей зараз проживає в Україні

Станом на червень 2023 року в Україні мешкає 29 мільйонів осіб.

Таку статистику навів Український інститут майбутнього.

За даними інституту, близько 8,6 мільйонів наших співгромадян залишили Україну під час війни і не повернулися на батьківщину.

Із 29 мільйонів, що залишаються на території України, офіційно працевлаштовано близько 9,5 мільйона осіб. Якщо прибрати бюджетників, то кількість працюючих українців становить від 6 до 7 мільйонів осіб. Таким чином, ці громадяни забезпечують 23 мільйони українців, серед яких безробітні, пенсіонери, пільговики, діти, учні тощо.

В інституті зазначають, що скоро в нашій країні не буде кому створювати внутрішній валовий продукт, оскільки кількість пенсіонерів вдвічі перевищуватиме працююче населення.

"Якщо нічого не змінювати, у перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше, ніж працюючих", — зазначили аналітики.

У звіті йдеться, що на даний момент коефіцієнт фертильності впав нижче 1, хоча для зростання чисельності населення цей коефіцієнт має бути більшим за 2.

Цікаво, що у 2021 році, до початку повномасштабної війни, чисельність населення України (без урахування тимчасово окупованого Криму) становила 41 млн 167,3 тисяч осіб, про що повідомляли у Державній службі статистики.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Німеччині сталася пожежа у будинку, де проживали біженці з України.