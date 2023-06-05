Під завалами знайшли тіло дитини: у Німеччині згорів будинок українських біженців (фото)

У притулку проживало 245 осіб

В одному з будинків у німецькому місті Апольда, де проживали українські біженці, які рятувалися від російської агресії на території своєї країни, сталася пожежа. Внаслідок події є постраждалі та жертви.

Про це 4 червня на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України у Німеччині Олексій Макєєв.

"Слідство триває, деталі розголошувати не можу. Сподіваюся, на ваше розуміння. Наші консули з самого ранку на контакті з громадянами України, які проживають у цьому регіоні, постійно мене брифінгують, а також з німецькими правоохоронними органами", — написав він.

Водночас керівник регіонального міністерства внутрішніх справ у федеральній землі Тюрінгія Георг Майєр на своїй сторінці у Twitter повідомив про загибель дитини внаслідок пожежі у притулку.

"В Апольді загинула дитина, яка разом зі своєю родиною шукала захисту від бомб (президента Росії, — Ред) путіна", — йдеться у публікації.

Що відомо про подію

За інформацією DW, пожежа спалахнула в одному з корпусів притулку для біженців приблизно о 5-й годині ранку. За словами очевидців, полум’я досягало кількох метрів заввишки.

У цьому будинку проживало 245 людей — сирійці, афганці та українці. Будівля після пожежі більше не є придатною для проживання. Тому мешканців переселили до іншого центру у Гермсдорфі.

MDR/Johannes Krey

Внаслідок пожежі постраждали десять осіб. Їм було надано медичну допомогу. Зазначається, що деякі з них надихалися димом, а одна людина зламала ногу.

Також у будівлі, що згоріла, виявили тіло 9-річного хлопчика з української родини. Влада заявила, що буде потрібно судово-медична експертиза.

Причина пожежі залишається невідомою. Подробиці події встановлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в центрі Києва сталася пожежа на одному з підприємств, після чого чорний та густий дим почав повільно підійматися над містом.