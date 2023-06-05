Под завалами нашли тело ребенка: в Германии сгорел дом украинских беженцев (фото)

В приюте проживало 245 человек

В одном из домов в немецком городе Апольда, где проживали украинские беженцы, спасавшиеся от российской агрессии на территории своей страны, случился пожар. В результате происшествия есть пострадавшие и жертвы.

Об этом 4 июня на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

"Следствие продолжается, детали разглашать не могу. Надеюсь, на ваше понимание. Наши консулы с самого утра на контакте с проживающими в этом регионе гражданами Украины постоянно меня брифингуют, а также с немецкими правоохранительными органами", — написал он.

MDR/Johannes Krey / tagesschau24

В то же время руководитель регионального министерства внутренних дел в федеральной земле Тюрингия Георг Майер на своей странице в Twitter сообщил о гибели ребенка в результате пожара в приюте.

"В Апольде погиб ребенок, который вместе со своей семьей искал защиты от бомб (президента россии, — Ред) путина", — говорится в публикации.

MDR/Johannes Krey / tagesschau24

Что известно о происшествии

По информации DW, пожар вспыхнул в одном из корпусов приюта для беженцев примерно в 5 часов утра. По словам очевидцев, пламя достигало нескольких метров в высоту.

В этом доме проживали 245 людей — сирийцы, афганцы и украинцы. Здание после пожара больше не является пригодным для проживания. Потому жителей переселили в другой центр в Гермсдорфе.

MDR/Johannes Krey

В результате пожара пострадали десять человек. Им была оказана медицинская помощь. Отмечается, что некоторые из них надышались дымом, а один человек сломал ногу.

Также в сгоревшем здании обнаружили тело 9-летнего мальчика из украинской семьи. Власти заявили, что потребуется судебно-медицинская экспертиза.

Причина пожара остается неизвестной. Подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в центре Киева случился пожар на одном из предприятий, после чего черный и густой дым начал медленно подниматься над городом.