Возвращаться не спешат: сколько украинцев все еще остается за границей (инфографика)

Активное возвращение украинцев из-за границы началось во втором полугодии 2022 года

Согласно информации Украинского института будущего, по состоянию на июнь 2023 года в Украине проживало 29 миллионов человек. В Госпогранслужбе подсчитали, что с начала полномасштабной войны за границу выехали и не вернулись 2,4 млн украинцев.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот на основании информации от Госпогранслужбы.

"Несмотря на все еще преобладающее количество уезжающих, в первом полугодии 2023-го доля граждан, покинувших Украину и не вернувшихся, составила 3%. Для сравнения, в течение первого полугодия 2022 года эта доля равнялась 27,5%, а в течение всего прошлого года — 13,6%", — отметили специалисты.

Примечательно, что количество украинцев, не возвращающихся из-за границы, в 2023 году резко сократилось. Например, в первом полугодии 2022 года таких было 2,6 млн человек, а за аналогичный период 2023 года – только 230 тысяч человек, что в 11 раз меньше.

Активное возвращение украинцев из-за границы началось во втором полугодии 2022 года. За этот период въехало в Украину на 149 тысяч граждан больше, чем покинуло страну.

В 2023 году, в марте и апреле больше людей въезжало в Украину, чем выезжало, а в мае — наоборот. Это связывают с началом сезона отпусков.

Интересно, что с февраля текущего года в Украину ежемесячно въезжает больше иностранцев, чем выезжает. За первое полугодие въехало на 12,2 тысячи иностранных граждан больше, чем выехало.

В общей сложности с января 2022 по июнь 2023 годов, государственную границу Украины пересекли 50 млн раз. Из них выехало 26,36 млн человек, а въехало – 23,66 млн.

Напомним, ранее заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун рассказал "Телеграфу", какой может быть демографическая ситуация в Украине после завершения войны, и какие пути преодоления этого кризиса на государственном уровне видят ученые.