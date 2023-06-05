Сколько людей осталось в Украине, и сколько из них работают: цифры тревожные

Стало известно, сколько людей сейчас проживают в Украине

По состоянию на июнь 2023 года в Украине проживает 29 миллионов человек.

Такую статистику привел Украинский институт будущего.

По данным института, около 8,6 миллиона наших сограждан покинули Украину во время войны и не вернулись на родину.

Из 29 миллионов, которые остаются на территории Украины, официально трудоустроены около 9,5 миллиона человек. Если убрать бюджетников, то число рабочих составляет от 6 до 7 миллионов человек. Таким образом, эти украинцы обеспечивают 23 миллиона украинцев, в числе которых безработные, пенсионеры, льготники, дети, учащиеся и так далее.

В институте отмечают, что скоро в нашей стране некому будет создавать внутренний валовой продукт, так как число пенсионеров будет вдвое больше превышать работающее население.

В отчете говорится, что на данный момент коэффициент фертильности упал ниже 1, хотя для роста численности населения данный коэффициент должен быть больше 2.

"Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих", — отметили аналитики.

Интересно, что в 2021 году, до начала полномасштабной войны, оценочная численность населения Украины (без учета временно оккупированного Крыма) составляла 41 млн 167,3 тысячи человек, о чем сообщали в Государственной службе статистики.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Германии произошел пожар в доме, где проживали беженцы из Украины.