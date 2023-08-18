Залишився один крок: США ухвалили важливе рішення щодо передачі F-16 Україні

Навчання пілотів може завершитися до 2024 року

США погодилися з передачею винищувачів F-16 Україні з Данії та Нідерландів. Літаки передадуть ЗСУ лише після того, як наші пілоти закінчать навчання.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело.

"Вашингтон надав Данії та Нідерландам офіційні запевнення, що Сполучені Штати прискорять затвердження запитів на передачу F-16 для відправки в Україну, коли пілоти підуть підготовку", — розповів агентству неназваний американський чиновник.

Водночас, державний секретар США Ентоні Блінкен вже надіслав датським і нідерландським колегам листи, в яких запевнив у підтримці цього питання.

Також інформацію про це підтвердив глава МЗС Данії Ларс Лекке Расмуссен.

Зазначимо, що нещодавно Данія та Нідерланди зверталися із проханням прискорити видачу гарантій.

Цікаво, що у серпні мали стартувати навчання наших пілотів. Як казав виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Пульсен, результати навчання можна буде побачити на початку 2024 року.

Нагадаємо, що Данія та Нідерланди очолюють міжнародні зусилля у питанні навчання пілотів та іншого допоміжного персоналу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що навчання українських пілотів на F-16 серйозно переноситься.