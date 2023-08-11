"Це називається затягуванням": навчання українських пілотів на F-16 серйозно переноситься, названо причину

Західні союзники запропонували окрему програму для новачків

Українські пілоти все так і не можуть розпочати навчання на F-16. Незважаючи на бажання Києва отримати ці літаки вже взимку, через нові "проблеми" реальні поставки тепер почнуться не раніше наступного літа.

Про це пише The Washington Post із посиланням на українських, європейських та американських чиновників.

За даними газети, перша група із всього шести пілотів завершить навчання не раніше літа 2024 року. Ще двох пілотів було визначено як резервних кандидатів.

Це пов’язано із володінням наших військових англійською мовою. І хоча, як зазначається у матеріалі, наші воїни вже вільно розмовляють на ньому, вони повинні спочатку пройти чотиримісячні курси англійської мови у Британії, щоб вивчити термінологію, пов’язану з реактивними винищувачами. Це навчання відбуватиметься разом із наземним персоналом, який може гірше володіти англійською. Українські чиновники заявляють, що це відсуває початок бойової підготовки, яка, як очікується, триватиме шість місяців на січень.

"Це називається затягуванням", — сказав один із українських чиновників.

Друга група буде готова ще через шість місяців або приблизно наприкінці наступного року.

Хоча бойова підготовка найдосвідченіших українських пілотів, як очікується, триватиме шість місяців, західні союзники запропонували окрему програму для новачків, яка вимагатиме понад два роки навчання, включаючи уроки англійської мови.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США заінтригували заявою про бойові літаки для України.