Перша в Україні: Станіслава Лесіївна змінила по-батькові на матронім і здивувалася реакції громадян (відео)

Станіславі було незвично, що її дії так сполохали суспільство

Українка Леся Литвиненко розповіла про те, чому вирішила змінити своє по батькові на матронім. Вона, до речі, перша така в нашій країні.

Про це вона розповіла у коментарі каналу "Київ24".

Нагадаємо, що дівчина обрала ім’я матері як "по батькові" та змінила прізвище свого біологічного батька на прізвище чоловіка, який її виховав. Ім’я обрала те, як її хотіла назвати матір при народженні і тепер її звуть Литвиненко Станіслава Лесіївна

Вона пояснила, що зробила такий вибір із подяки до матері, а також через бажання, щоб у її імені були б частинки від вітчима та матері, які б говорили про них.

"Оскільки і батько і мати у мене зараз Литвиненко, я вирішила взяти прізвище батька, а по-батькові зробити матронімом. Ця ідея зі мною вже давно і нарешті вона реалізувалася", — розповідає Станіслава.

Вона також зазначила, що їй було незвично, що її дії так сполохали суспільство. Але вона рада, що це питання так зацікавило українців.

"Суспільство це так сколихнуло, але я думала, що в цьому немає чогось аж на стільки незвичайного", - каже вона.

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