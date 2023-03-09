Зрівняли у правах: у Берліні жінкам дозволили плавати топлес у басейнах

У Німеччині виступили за те, щоб у громадських басейнах була гендерна рівність

Жительку Берліна обурив той факт, що у громадських місцях не враховують гендерних уподобань німців. Жінка виступила проти того, щоб у басейнах, саунах та лазнях жінки ходили у купальниках.

Скаргу на адресу офісу омбудсмена Державного управління з питань рівного звернення розглянула міська рада Берліна та задовольнила її. Відтепер всі жінки можуть купатися топлес у міських басейнах Берліна, повідомляється на сайті місцевої мерії.

Німка заявила, що обов’язок носити купальники у громадських басейнах – це дискримінація. Така вимога не враховує гендерного самопозначення людини, адже у суспільстві не всі, хто виглядають як дівчата, ідентифікують себе саме дівчатами. Жінка наголошувала, що загальні правила користування басейнами наказують носіння "купальних костюмів, що є у продажу" – без будь-яких уточнень щодо гендерних відмінностей та обмежень.

У міській раді Берліна задовольнили скаргу місцевої мешканки та додатково зазначили, що "особи жіночої статі, а також особи з грудьми, які сприймаються як жіночі", більше не зобов’язані носити верхню частину купальника. Таким чином, жінки, як і чоловіки, можуть носити лише нижню частину купальника – плавки та плавати топлес.

"Омбудсмен дуже вітає рішення лазневих закладів, тому що воно створює рівні права для всіх берлінців, будь то чоловіки, жінки чи небінарні, а також створює правову визначеність для персоналу лазневих закладів. Тепер йдеться про те, щоб правила застосовувалися послідовно. Це рішення ще вкотре показує, наскільки успішною є установа незалежного омбудсмена: він підтримує громадян та адміністрацію у швидкому, безоплатному та позасудовому врегулюванні скарг на дискримінацію", — сказано у листі керівника апарату омбудсмена Державного управління з питань рівного звернення — проти дискримінації д-р. Доріса Лібшера.

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