Уравняли в правах: в Берлине женщинам разрешили плавать топлес в бассейнах

В Германии выступили за то, чтобы в общественных бассейнах было гендерное равенство

Жительницу Берлина возмутил тот факт, что в общественных местах не учитывают гендерные предпочтения немцев. Женщина выступила против того, чтобы в бассейнах, саунах и банях женщины ходили в купальниках.

Жалобу в адрес офиса омбудсмена Государственного управления по вопросам равного обращения рассмотрел городской совет Берлина и удовлетворил ее. Отныне, все женщины могут купаться топлес в городских бассейнах Берлина, сообщается на сайте местной мэрии.

Немка заявила, что обязанность носить купальники в общественных бассейнах — это дискриминация. Такое требование не учитывает гендерное самообозначение человека, ведь в современном обществе не все, кто выглядят как девушки, идентифицируют себя именно девушками. Женщина подчеркивала, что общие правила пользования бассейнами предписывают ношение "купальных костюмов, имеющихся в продаже" – без каких-либо уточнений касательно гендерных различий и ограничений.

В городском совете Берлина удовлетворили жалобу местной жительницы и дополнительно отметили, что "лица женского пола, а также лица с грудью, воспринимаемой как женская", больше не обязаны носить верхнюю часть купальника. Таким образом, женщины, как и мужчины, могут носить только нижнюю часть купальника — плавки и плавать топлес.

"Омбудсмен очень приветствует решение банных заведений, потому что оно создает равные права для всех берлинцев, будь то мужчины, женщины или небинарные, а также создает правовую определенность для персонала банных заведений. Теперь речь идет о том, чтобы правила применялись последовательно. Это решение еще раз показывает, насколько успешным является учреждение независимого омбудсмена: он поддерживает граждан и администрацию в быстром, бесплатном и внесудебном урегулировании жалоб на дискриминацию", — сказано в письме руководителя аппарата омбудсмена Государственного управления по вопросам равного обращения — против дискриминации д-р. Дориса Либшера.

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