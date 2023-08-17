"Куди котиться світ?" або "Круто і сміливо!": киянку, яка змінила по батькові на по матері, обговорюють у мережі

У мережі думки користувачів розділилися щодо вибору дівчини

У Києві 16-річна донька засновниці проекту "Всеосвіта" Лесі Литвиненко змінила своє по батькові й тепер використовує в ньому ім’я своєї матері. ПІБ дівчини тепер звучить так — Литвиненко Станіслава Лесіївна.

Про це мама Стасі розповіла на своїй сторінці у Facebook.

"Прізвище взяло свого справжнього батька, який виховав його. Ім’я обрала те, яким я його хотіла назвати при народженні. Тільки по батькові викликає непорозуміння — "по батькові" має бути, а не "по мамці", — йдеться в повідомленні.

Жінка зазначила, що виховання Стасі вплинуло на вибір доньки носити по батькові з її ім’ям. Це символізує глибоку повагу дівчини до своєї матері.

"Моя Стася феміністка. Я послужила для своєї дитини прикладом щасливої та сильної жінки. Я ніби незалежна, але я хочу залежати від свого чоловіка, я хочу, щоб він головував у нашій родині. Мені безмежно пощастило, коли я робила свій вибір у другій якраз і обрала такого інтелектуально сильного партнера", — додала Леся Литвиненко.

У коментарях під постом жінки багато хто підтримав вибір її дочки й захопився її самостійністю. Дехто також вважає, що таку практику потрібно розповсюджувати в нашій країні.

Дехто навіть почав цікавитися у Лесі Литвиненко, як проходив процес зміни вітчизни. Проте жінка зазначила, що її дочка робила все самостійно, і вона не знає деталей.

Однак у той же час на просторах мережі можна зустріти й протилежні коментарі. Дехто все вважає це неправильним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні розкритикували у соціальних мережах відому феміністку Емму Антонюк. Причиною цього стали нарощені вії та манікюр у дівчини.