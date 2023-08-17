"Куда катится мир?" или "Круто и смело!": киевлянку, сменившую отчество на "матчество", обсуждают в сети

В сети мнения пользователей разделились насчет выбора девушки

В Киеве 16-летняя дочь основательницы проекта "Всеосвіта" Леси Литвиненко сменила свое отчество и теперь использует в нем имя своем матери. ФИО девушки теперь звучит так — Литвиненко Станислава Лесиевна.

Об этот мама Стаси рассказала на своей странице в Facebook.

"Фамилию взяла своего настоящего отца, воспитавшего ее. Имя выбрала то, каким я ее хотела назвать при рождении. Только отчество вызывает недоразумение — "отчество" должно быть, а не "по мамке", — говорится в сообщении.

Женщина отметила, что воспитание Стаси повлияло на ее выбор носить "отчество" с ее именем. Это символизирует глубокое уважение девушки к своей матери.

"Моя Стася феминистка. Я послужила для своего ребенка примером счастливой и сильной женщины. Я как бы независимая, но я хочу зависеть от своего мужа, я хочу, чтобы он председательствовал в нашей семье. Мне безгранично повезло, когда я делала свой выбор во второй раз и выбрала такого интеллектуально сильного партнера", — добавила Леся Литвиненко.

В комментариях под постом женщины многие поддержали выбор ее дочери и восхитились ее самостоятельностью. Некоторые также считают, что такую практику нужно распространять в нашей стране.

Некоторые даже стали интересоваться у Леси Литвиненко, как проходил процесс смены отечества. Однако женщина отметила, что ее дочь делала все самостоятельно и она не знает деталей.

Однако в то же время на просторах сети можно встретить и противоположные комментарии. Некоторые все считают это неправильным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине раскритиковали в социальных сетях известную феминистку Эмму Антонюк. Причиной тому стали нарощенные ресницы и маникюр у девушки.