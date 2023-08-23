Бракує грошей на життя? Українці почали брати більше мікрокредитів

Борг українців перед мікрофінансовими організаціями становить 8,9 млрд. гривень.

Українці наростили темпи взяття мікрокредитів. Цього року українці щомісяця беруть понад 650 тисяч кредитів.

Нові дані майже в 1,5 рази перевищують щомісячний показник у 2022 році, але все ще в 1,8 раза менший за відповідний період 2021 року. Про це повідомляє Опендатабот.

У першій половині 2023 року було надано 3,9 млн мікрокредитів на загальну суму 18,4 млрд грн. Для порівняння, за весь 2022 рік у МФО (мікрофінансова організація) було взято 5,4 млн мікрокредитів на суму 23,9 млрд грн. У 2021 році було видано 14,2 млн кредитів на суму понад 65 млрд гривень.

Фахівці підкреслюють зростаючий тренд за кількістю виданих кредитів у кожному кварталі. У II кварталі 2023 року (квітень-червень) спостерігалося зростання у 7%. Це менше, ніж у I кварталі того ж року, коли зростання становило 18%, що свідчить про уповільнення темпів.

Дані з Опендатабот

У II кварталі 2023 року середній розмір кредиту зменшився на 7% і становив 4564 грн, порівняно з 4931 грн у попередньому кварталі. Для контексту, у II кварталі 2022 року середній кредит становив 3810 грн, а у тому ж періоді 2021 року – 4468 гривень.

Дані з Опендатабот

Наразі борг українців перед МФО становить 8,9 млрд гривень. Це в 1,7 раза менше, ніж на 01.07.2021, коли заборгованість досягала 14,9 млрд гривень, і на 22% менше, ніж у кінці І півріччя 2022 року, коли вона становила 11,4 млрд гривень.

На відміну від 2022 року, борг перед МФО продовжує збільшуватися, показавши приріст 1,4% за квартал. Проте, порівняно з початком поточного року, коли квартальне зростання становило 9,4%, темпи збільшення заборгованості сповільнилися.

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