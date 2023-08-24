Цінував життя і був оптимістом: рятуючи побратима, загинув герой з Тернополя

У героя залишилася дружина, донька та мама

Щодня у війні з російськими окупантами гинуть захисники України. Рятуючи побратима, у бою на Донеччині загинув 35-річний Андрій Карпюк із Тернополя.

Про це повідомляє intb.te.ua. Прощання з героєм відбулося 23 серпня, його життя обірвалося 17 серпня у Волноваському районі.

Чоловік став на захист України у березні 2023 року. Був старшим майстром, служив у зведенні спеціальних робіт ремонтної роти бронетанкового озброєння.

Захисник народився у селі Шушківці, дитинство провів у селі, допомагаючи рідним по господарству. Як розповіли сестри Андрія, з дитинства він був привітним та веселим – тому все село знало та любило його.

Односельці додали, що Андрій був оптимістом і дуже цінував життя. Родичі згадують чоловіка як дбайливого сім’янина. У героя залишилася дружина, донька та мама. Священик, який проводив похоронний обряд, розповів, що він був спокійною та світлою людиною.

Поховали героя у Тернополі, 23 серпня, на День прапора України. Провести його в останній шлях та вшанувати його пам’ять зібралися родичі, друзі та знайомі.

Як повідомляв "Телеграф", на Запорізькому напрямку, де точаться важкі бої з окупантами, загинув український військовий Гілевич Вадим Валерійович. У понеділок, 21 серпня, відбулося прощання із захисником.