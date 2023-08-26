ЗСУ просуваються на півдні, ворог готується наступати на двох напрямках: свіжі карти боїв

По всій лінії фронту йдуть запеклі бої

Триває 549 день повномасштабної війни з російськими окупантами, 25 серпня українські війська вели наступальні операції на двох ділянках фронту і просунулися в районі Роботиного Запорізької області. Росіяни перекидають резерви на Куп’янський та Лиманський напрямки, готуючись активізувати наступальні дії.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW). Російські війська 25 серпня вели наступальні операції на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, в районі Бахмута, в районі Авдіївки та на заході Донецької області. Місцями просунулися вперед.

Харківська та Луганська області

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 серпня, показують, що російські війська просувалися на захід від Ковалівки. Український Генштаб повідомив, що ворог вів безуспішні наступальні дії біля Новогорівки.

Луганська та Харківська області

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що росіяни після місяця запеклих боїв та значних втрат перекидають новосформовані бригади та дивізії на Куп’янський та Лиманський напрямки. Вони прагнуть відновити активні наступальні дії.

Донецька область

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмуту. Російські джерела стверджували, що українські сили атакували поблизу Курдюмівки та Кліщіївки.

Бахмутський напрямок

Український Генштаб повідомив, що росіяни проводили безуспішні наступальні операції поблизу Клищіївки. Російський "військор" стверджував, що армія Росії атакувала поблизу Веселого.

Донецька область

За даними Генштабу України, окупанти вели невдалі наступальні операції на південь від Авдіївки. Також вони атакували поблизу Первомайського, Мар’їнки та Авдіївки та на північний схід від Новомихайлівки.

"Південна вісь"

У Генштабі України повідомили, що 25 серпня українські сили відбили російські атаки поблизу Вугледару (30 км на південний захід від міста Донецьк). Російські "військори" стверджували, що українські сили вели наступальні операції поблизу Приютного та Урожайного та у напрямку Старомлинівки.

Російські джерела продовжують висловлювати стурбованість через вразливість російських військ перед можливими українськими наступальними операціями у районі кордону Донецької та Запорізької областей. Українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися.

Генштаб України повідомив, що ЗСУ продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямі. Просунулися у напрямку Новоданилівка — Новопокропівка та Мала Токмачка.

Район Времівки

Район Роботиного

Українські сили продовжили контрнаступальні операції в районі Роботиного на заході Запорізької області та 25 серпня просунулися вперед. Російські блогери нарікали на відсутність підкріплень та ротації військ у цьому районі.

Херсонська та Миколаївська області

Як повідомляв "Телеграф", після довгого періоду критики на Заході звучить все більше заяв про успіхи контрнаступу ЗСУ. Закордонні ЗМІ пишуть, що українська армія вже прорвала першу лінію оборони росіян у Запорізькій області. Наразі Сили оборони розширюють свій клин у напрямку стратегічного міста Токмак.