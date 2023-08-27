ЗСУ пересуваються через найскладнішу лінію оборони росіян: свіжі карти боїв

Російські загарбники на кількох ділянках фронту провели безуспішні наступальні операції

Повномасштабна війна в Україні триває вже 550 днів. Українські сили досягли подальших тактично значущих успіхів у західній Запорізькій області і можуть просуватися через найскладніші підготовлені російські оборонні позиції.

Тим часом ворог може розпочати наступ оперативного рівня на Куп’янському та Лиманському напрямках у найближчі два місяці. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Луганська область

Російські війська 26 серпня продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ, Сватове, Кремінна, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

За словами російських "військкорів", окупанти відбилии спроби України відновити втрачені позиції біля Торського (17 км на захід від Кремінної) та у Серебрянському лісовому масиві на південь від Кремінної.

Також наголошується, що російські окупанти перекинули елементи щодо елітного формування з району Кремінної Луганської області до району Роботино на заході Запорізької області.

Водночас у Генштабі України повідомили, що російські війська провели безуспішні наступальні операції в районі Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Бахмут

Російські війська провели наступальні операції у районі Бахмута і, як повідомляється, просунулися вперед. У Генштабі України повідомили, що російські війська провели безуспішні наступальні операції в районі Оріхово-Васильівки (11 км на північний захід від Бахмута), Івановського (6 км на захід від Бахмута) та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута)

Водночас в Росії заявили, що російські війська нібито захопили позиції біля Кліщіївки, хоча ISW не спостерігала візуального підтвердження цих тверджень. Російський "військкор" заявив, що підрозділи російської 4-ї мотострілецької бригади (2-й армійський корпус Луганської Народної Республіки) захопили позиції на північ від Кліщіївки.

Українські сили тим часом провели наступальні операції в районі Бахмута та змогли просунутися до Кліщіївки.

Донецьк

Російські окупанти провели наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк та, як повідомляється, просунулися. Український генеральний штаб повідомив, що російські війська провели безуспішні наступальні операції в районі Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Степового (8 км на північний захід від Авдіївки) та Мар’їнки.

Запорізька область

Українські військові підійшли до наступної серії російських оборонних позицій на заході Запорізької області. Геолоковані кадри показують, що захисники просунулися далі на захід від Вербового (18 км на південь від Орєхова). Російські "військкори" стверджують, що на островах у дельті річки Дніпро у Херсонській області продовжуються бойові дії. Інший російський блогер заявив, що 25 серпня українські війська провели невдалу висадку десанту на острові Борщовий (14 км на південний захід від Херсона).

Херсон та Миколаїв

Російські "військкори" стверджують, що на островах у дельті річки Дніпро на Херсонщині продовжуються бойові дії, а невеликі українські десантні групи нібито висадилися на невказаних островах у дельті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Генштабі розповіли, скільки й на яких ділянках фронту українські військові зараз мають успіх.