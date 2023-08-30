Окупанти продовжують нічний терор України: що відомо про наліт БПЛА

В Україні зафіксували кілька груп БПЛА

Поки росіяни слухають вибухи одразу в кількох містах, повітряна тривога поширюється і територією України.

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, кілька груп ворожих безпілотників було зафіксовано у повітряному просторі нашої країни. Одна з них вирушила у бік Вінницької області, а інша рухалася у бік Чернігова. Втім, там попередили, що БПЛА маневрують та можуть змінювати свій напрямок.

При цьому моніторингові групи повідомляють, що дрони також були зафіксовані в Черкаській області в районі Умані, проте швидше за все вони прямують на захід. Частина "північної групи" попрямувала у бік Житомирської області.

Інформації про прильоти не надходило, проте мешканців областей, де було включено тривогу, закликали перебувати у безпечних місцях.

Тривога також була включена в Києві, але тривала вона 45 секунд, що спантеличило мешканців столиці.

upd 2:40 У Києві повторно пролунав сигнал тривоги, оскільки дрони, які прямували у бік Житомира змінили напрямок

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 30 серпня вибухи пролунали в кількох російських містах. У Пскові удар був завданий аеродромом, де знаходилися транспортні літаки, в Брянську удару зазнав одного з найбільших в росії заводу електроніки. Також вибух пролунав у Тулі.