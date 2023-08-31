PIN-UP Foundation відновив у Харкові пам'ятку архітектури, пошкоджену обстрілами

Благодійний фонд PIN-UP Foundation допомагає у відновленні культурних та історичних цінностей України, які постраждали в результаті воєнних дій. Завдяки підтримці Фонду відремонтований один із найвідоміших музичних закладів Харкова, Кіноконцертний зал "Україна".

Під час повномасштабних вторгнень Кіноконцертний зал "Україна", будівля якого належить до видатних творів архітектури другої половини 20 століття, зазнав значних втрат внаслідок обстрілів росіян — постраждав фасад, двері, вітражне скло. PIN-UP Foundation долучився до процесу відновлення й всі пошкодження скляних поверхонь були усунені.

"Україна зберігає свою історію та культуру незважаючи на випробування. Ми віримо, що відновлення таких пам'яток є необхідним для побудови майбутнього. Фонд прагне зберегти і відродити найцінніше, що має наша країна, для наступних поколінь", — прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP Foundation.

Кіноконцертний зал "Україна" розташований у самому центрі міста — в саду імені Т.Г. Шевченка і вже багато років є одним з головних культурних центрів міста. У 1980 році споруда була взята під охорону держави як пам'ятка архітектури. За свою історію ККЗ "Україна" приймав багатьох зірок вітчизняної та зарубіжної естради. За 50 років зал відвідало понад 20 млн людей.

Від початку повномасштабного вторгнення PIN-UP Foundation забезпечив гуманітарною допомогою понад 10 000 постраждалих від війни українців з різних регіонів України, в тому числі — прифронтових. Ще 92 людини за допомогою Фонду було евакуйовано за кордон. Загалом PIN-UP Foundation направив на благодійну допомогу понад 34 млн гривень.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.