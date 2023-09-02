Наслідки влучання були б жахливими: українські воїни збили крилату ракету зі "Стінгера" (відео)

Партнери надавали Україні Stinger від початку повномасштабної війни.

Нещодавно воїни мобільної вогневої групи з протиповітряної оборони на Київському напрямку збили російську крилату ракету з американського переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер". Якби вони не зупинили її, наслідки були б дуже тяжкі.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він зустрівся з особовим складом цієї групи, подякував та нагородив воїнів нагородами "За мужність та перемогу".

"Наслідки її (російської крилатої ракети, — ред) влучання були б жахливими як для цивільного населення, так і для об’єктів критичної інфраструктури", — зазначив він.

Для довідки: ПЗРК Stinger є добре відомою і перевіреною на полях битв зброєю, яка призначена для ураження повітряних цілей, що низько летять. На озброєння армії США вона надійшла ще 1981 року і з того часу їх випустили понад 70 тисяч штук. Крім того, існують варіації комплексу для застосування проти неброньованих наземних чи надводних цілей.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці у п’ятницю, 1 вересня, російські окупанти атакували Україну "Калібрами". Одна з ракет поцілила у приватне підприємство у Вінницькій області, постраждали люди, було пошкоджено майно та автомобілі.