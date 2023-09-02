Последствия попадания были бы ужасными: украинские воины сбили крылатую ракету из "Стингера" (видео)

Партнеры предоставляли Украине Stinger с самого начала полномасштабной войны

На днях воины мобильной огневой группы по противовоздушной обороне на Киевском направлении сбили российскую крылатую ракету из американского переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер". Если бы они не остановили ее, последствия были бы очень тяжелыми.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он встретился с личным составом этой группы, поблагодарил и наградил воинов наградами "За мужество и победу".

"Последствия ее (российской крылатой ракеты, — ред) попадания были бы ужасающими как для гражданского населения, так и для объектов критической инфраструктуры", — отметил он.

Для справки: ПЗРК Stinger являются хорошо известным и проверенным на полях сражений оружием, которое предназначено для поражения низколетящих воздушных целей. На вооружение армии США оно поступило еще в 1981 году и с тех пор их выпустили более 70 тысяч штук. Кроме того, существуют вариации комплекса для применения против небронированных наземных или надводных целей.

Как сообщал "Телеграф", рано утром в пятницу, 1 сентября, российские оккупанты атаковали Украину "Калибрами". Одна из ракет попала в частное предприятие в Винницкой области, пострадали люди, было повреждено имущество и автомобили.