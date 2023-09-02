"Лети, золотий хлопчику": на фронті загинув талановитий молодий винахідник з Одеси

Його називали вундеркіндом, перед Борисом було блискуче та плідне майбутнє

Визволення України від російських окупантів дається дуже дорогою ціною — гинуть наші захисники. Під Авдіївкою, виконуючи бойове завдання, 30 серпня загинув 24-річний Борис Чубін з Одеси. 2014 року він отримав грант на навчання в Німеччині, але відмовився, оскільки вирішив допомагати розробкам української армії.

Про загибель сина повідомила його мати Тетяна Чубіна. Вона уточнила, що він воював у складі 59 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

"Мій син... Моя надія... Моя гордість. На щиті. Загинув 30 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка", — написала вона у Facebook.

Борис Чубін на фронті

Громадська діячка Зоя Казанжі, яка знайома з мамою Бориса, розповіла, що жінка виховувала сина сама.

"Це був (Господи, був!) золотий хлопчик! Блискуча освіта, кілька іноземних мов. Не захотів свого часу виїхати за кордон на навчання... Лети, золотий хлопчик. Там уже багато наших. На жаль, багато", — написала вона.

Борис у 2022 році

Ще бувши підлітком, Борис Чубін створив прилад iHelp для незрячих і слабозорих, який допомагає їм безперешкодно пересуватися містом, а також соціальну мережу. Ще одна його розробка — додаток для садівників Garden club. Воно підказує, коли й що треба висаджувати та сіяти.

За створення навігаційного мінікомп’ютера для незрячих людей Бориса було визнано переможцем Всеукраїнського конкурсу "Інноваційний прорив-2013". Його проєкт "Створення рівних можливостей для сліпих і слабозорих" отримав найвищу оцінку міжнародного журі та фахівців у галузі високих технологій. За перемогу у престижному конкурсі боролися 248 українських винахідників, програмістів та інженерів-робототехніків.

Хлопець знав три іноземні мови — англійську, німецьку та китайську. У березні 2014 року отримав гранд на навчання в одній із престижних гімназій Німеччини, але відмовився. Він хотів залишитись в Україні, щоб допомагати армії своїми розробками.

Борис був єдиним випускником на Одещині, який зміг вступити відразу на другий курс одночасно у два виші. Він вивчав банківську справу та міжнародні правові відносини.

Як повідомляв "Телеграф", у липні 2023 року при врятуванні життя побратимів на Бахмутському напрямку загинув Всеволод Татьков із Харкова. Він був відомий в області як спортсмен та студент НТУ "ХПІ".