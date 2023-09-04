Резніков озвучив вартість дня війни в Україні, цифри колосальні

Резніков відзначив роботу волонтерів під час війни

Міністр оборони України Олексій Резніков, який, до речі, вже скоро стане "колишнім", розповів про те, скільки коштує один день війни в Україні. Він також назвав частку волонтерських фондів у цій сумі.

Про це він заявив в інтерв’ю "Укрінформу". За словами міністра, день війни коштує нам 100 мільйонів доларів. Резнікова також запитали, чому на фронті так мало дронів і чому їх купують за кошти, які громадяни донатять волонтерам, а не за бюджетні.

"Можу вам сказати, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день − це 3% від усього, що потрапило на війну… А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому. От просто вдумайтеся", — каже міністр.

Виходячи з усього вищесказаного, Резніков зазначив, що несправедливо пред’являти претензії державі, що, мовляв, усі роблять волонтери, бо це не так.

"Насправді це роблять громадяни України – ті, хто працюють, тому що вони сплачують податки і ці податки йдуть до бюджету, а з цього бюджету йдуть, зокрема, і на армію. Армія сьогодні – найбільший споживач коштів. Але кошти потрібні і на утримання країни в цілому. Тому треба працювати та сплачувати податки", — додає глава Міноборони.

Водночас він додав, що дуже добре та правильно, що волонтери оголошують збори, а громадяни скидають свої власні кошти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Резніков розвіяв головний міф про стандарти НАТО.