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Резніков озвучив вартість дня війни в Україні, цифри колосальні

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Олексій Резніков Новина оновлена 04 вересня 2023, 14:39
Олексій Резніков. Фото zn.ua

Резніков відзначив роботу волонтерів під час війни

Міністр оборони України Олексій Резніков, який, до речі, вже скоро стане "колишнім", розповів про те, скільки коштує один день війни в Україні. Він також назвав частку волонтерських фондів у цій сумі.

Про це він заявив в інтерв’ю "Укрінформу". За словами міністра, день війни коштує нам 100 мільйонів доларів. Резнікова також запитали, чому на фронті так мало дронів і чому їх купують за кошти, які громадяни донатять волонтерам, а не за бюджетні.

"Можу вам сказати, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день − це 3% від усього, що потрапило на війну… А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому. От просто вдумайтеся", — каже міністр.

Виходячи з усього вищесказаного, Резніков зазначив, що несправедливо пред’являти претензії державі, що, мовляв, усі роблять волонтери, бо це не так.

"Насправді це роблять громадяни України – ті, хто працюють, тому що вони сплачують податки і ці податки йдуть до бюджету, а з цього бюджету йдуть, зокрема, і на армію. Армія сьогодні – найбільший споживач коштів. Але кошти потрібні і на утримання країни в цілому. Тому треба працювати та сплачувати податки", — додає глава Міноборони.

Водночас він додав, що дуже добре та правильно, що волонтери оголошують збори, а громадяни скидають свої власні кошти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Резніков розвіяв головний міф про стандарти НАТО.

Теги:
#Україна #Міноборони #Війна #Олексій Резніков