Не втекли, а "тактично залишили": росіяни визнали відступ на півдні, а у ЗСУ нові успіхи

Поки росіяни виправдовуються, ЗСУ вже йдуть далі

Через тижні після звільнення села Роботине окупанти таки визнали цей успіх ЗСУ. При цьому відразу ж поспішили досить дивно виправдатися.

Так, за словами колаборанта євгена балицького (призначений росіянами тво "губернатора" Запорізької області), російська армія відступила з Роботного. Але, мабуть, визнати це зраднику було соромно і тому він вигадав якийсь новий термін — мовляв, не втекли, а "тактично залишили". Більше того, за словами балицького, Роботіне росіянам і зовсім тепер не потрібне, а нові позиції після їхньої втечі нібито ще кращі.

"Російська армія залишила, тактично залишила цей населений пункт, тому що триматися на голій площині, коли немає можливості повністю вкопатися… загалом, не доцільно… Населений пункт, який залишився тільки на карті, ми, можна сказати, не контролюємо. При цьому російські сили зайняли головні висоти, українські ж знаходяться внизу, і така позиція російську армію влаштовує", — виправдовувався балицький в ефірі пропагандиста соловйова.

Варто зазначити, що 6 вересня у ЗСУ вже повідомили про успіх на південь від Роботиного. За даними спікера Генштабу, наші військові просунулися у напрямку Роботне — Новопрокопівка. Також ЗСУ наступають і на флангах Бахмута.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що рік тому окупанти також дивно виправдовувалися за втечу зі острова Зміїний. Тоді вони це називали "жестом доброї волі".