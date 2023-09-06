Ворог здійснює найпотужніші штурми: Маляр розповіла про ситуацію в Мар’їнці (мапа)

Росіяни прагнуть взяти Мар’їнку під контроль

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала ситуацію на Маринському напрямі, де не припиняються запеклі бої. Вона поспілкувалася із військовими 79-ї ОДШБ, які й захищають місто.

Подробицями замміністра поділилася у своєму Telegram. За місяці безперервних боїв місто практично перестало існувати.

"Ви вже кілька місяців поспіль чуєте в новинах одну й ту саму фразу – на Мар’їнському напрямку точаться бої. Але за цими словами стоїть щоденна героїчна робота наших військових", — зазначила заступник міністра оборони.

За словами Ганни Маляр, цілих будівель у Мар’їнці не залишилося, натомість лише руїни та залишки фундаментів. Росіяни продовжують прати місто, щоб атакувати лінію оборони ЗСУ та взяти місто під свій контроль, але безуспішно.

Ситуація у Мар’їнці станом на 6 вересня залишається не менш гарячою, ніж на Бахмутському чи Лиманському напрямках. Саме тут ворог здійснює найпотужніші штурми та кидає величезну кількість військ у бої, але десантники з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують захищати місто. Згідно з даними мапи Deepstate, частина території навколо міста має статус невідомої.

Також заступник міністра оборони опублікувала фото, де спілкується з українськими військовими. Чи знімки були зроблені на фронті — невідомо.

Раніше "Телеграф" показував фото Мар’їнки з висоти пташиного польоту. Місто справді перетворилося на руїни та гори попелу.