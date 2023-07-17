"Міста більше немає": на що росіяни перетворили Мар’їнку (фото)

Місто знищене регулярним обстрілом ворога

Російські окупанти, як і раніше, намагаються наступати в Донецькій області, зосередивши свої зусилля, у тому числі і на Мар’їнському напрямку. Саме місто щодня зазнає масованих ударів росіян, через що в ньому не залишилося практично жодної цілої будівлі.

Як сьогодні виглядає Мар’їнка показав білоруський блогер Максим Мирович. За його словами, це міста більше не існує.

На кадрах видно зруйновані обстрілами та пожежами багатоповерхові будинки, де ще нещодавно жили люди. Тепер у них немає дахів, кількох поверхів та стін. А деякі будинки взагалі перетворилися на руїни і навряд чи підлягають відновленню.

На знімку з повітря видно, що знищено цілі житлові квартали. На траві і землі між будовами видніються чорні вирви від "прильотів" снарядів. Автомобілі, якими раніше користувалися місцеві жителі, перетворилися на купу спаленого металу. По вулицях валяються цегла, залишки дахів, шибки від вікон та інше сміття.

"Жахливі фото злочинів окупантів на українській землі. Це Мар’їнка. Міста більше немає", — написав Максим Мирович.

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