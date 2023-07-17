"Города больше нет": во что россияне превратили Марьинку (фото)

Город уничтожен регулярными обстрелами врага

Российские оккупанты по-прежнему пытаются наступать в Донецкой области, сосредоточив свои усилия, в том числе, и на Марьинском направлении. Сам город ежедневно подвергается массированным удара россиян, из-за чего в нем не осталось практически ни одного целого здания.

Как сегодня выглядит Марьинка показал белорусский блогер Максим Мирович. По его словам, этот город больше не существует.

На кадрах видны разрушенные обстрелами и пожарами многоэтажные дома, где еще недавно жили люди. Теперь у них нет крыш, нескольких этажей и стен. А некоторые дома и вовсе превратились в руины и вряд ли подлежат восстановлению.

На снимке с воздуха видно, что уничтожены целые жилые кварталы. На траве и земле между строениями виднеются черные воронки от "прилетов" снарядов. Автомобили, которыми раньше пользовались местные жители, превратились в груду сожженного металла. По улицам валяются кирпичи, остатки крыш, стекла от окон и другой мусор.

"Жуткие фото преступлений оккупантов на украинской земле. Это Марьинка. Города больше нет", — написал Максим Мирович.

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