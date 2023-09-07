"У них не безліміт": військовий розповів про просування ЗСУ під Бахмутом і втрати ворога

Загарбники почали застосовувати сучасну техніку

Українські військові мають успіх на Бахмутському напрямку. Там щодня знищується велика кількість техніки супротивника.

Про це в ефірі телемарафону заявив прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін. За його словами, наші військові володіють ініціативою.

Представник бригади додав, що просуванню ЗСУ заважає щільне мінування. Загалом, за його словами, ситуація складається успішно.

"За останній час ми знищили велику кількість живої сили та техніки. Також ми просуваємось, але головне – що ми велику кількість знищуємо, не тільки особового складу, а й техніки та різних засобів. Тому що в живій силі у них "безліміт", — уточнив Бородін.

Він додав, що ворог задіяв на Бахмутському напрямку новітні зразки техніки, але ЗСУ успішно їх знищують. Спікер підкреслив, що ворог також став набагато рідше застосовувати старі зразки техніки, як БМП-1 або Т-54 через низьку вогневу міць.

"Вони використовують останні зразки для відбиття наших атак і спроб власних контратак. Найновіші зразки, яких точно не багато. Умовно там Т-90М, різного плану РЕБ, різного плану БМП останніх модифікацій", — додав він.

Інформацію про поступ ЗСУ підтверджують і аналітики Інституту вивчення війни. Там наголосили, що наші військові витіснили російські війська з позицій на південь від Бахмута. Крім того, є успіхи і у Кліщіївці, де ЗСУ контролюють половину населеного пункту.

Раніше "Телеграф" писав про те, що майор ЗСУ назвав переломний момент у війні.