Рус

"Ми одразу програємо": Данилов сказав, чого ніяк не можна робити Україні

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Олексій Данілов Новина оновлена 07 вересня 2023, 10:55
Олексій Данілов. Фото РНБО

До проведення виборів Україну схиляють західні партнери

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що проведення виборів під час війни загрожує Україні програшем. Він вважає, що у сьогоднішніх реаліях нашої країни вибори були б вкрай проблематичним рішенням.

Про це Данілов говорив у ефірі 1+1. На його думку, на проведенні виборів в Україні під час війни наполягають ті, хто не розуміє всіх обставин.

"Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть у окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного та кожного… Люди, які за кордоном…", – пояснив свою позицію голова РНБО.

Він додав, що голоси про необхідність проведення виборів зараз звучать з боку тих, хто перебуває в іншій реальності. Тоді як Україна живе в стані повномасштабної війни з усіма наслідками.

"Людям, які починають давати поради, потрібно розуміти, що потрібно жити у наших реаліях, а не в реаліях, де все добре, немає вибухів", – наголосив Данілов.

Як раніше розповідав "Телеграф", голова РНБО вже не вперше озвучує таку позицію. Днями він пояснював, що проведення виборів в Україні в умовах повномасштабної війни та воєнного стану може призвести до дестабілізації в країні. Цим своєю чергою відразу ж скористаються російські окупанти.

Теги:
#Україна #Вибори #Війна #Олексій Данілов