Не хотів їхати в москву: в рф син президента ЦАР "відгемселив" росіян (відео)
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Напоумити Туадеру змогли лише поліцейські
У російському місті Кисловодськ син президента Центральноафриканської республіки (ЦАР) Еваріст Туадера влаштував бешкет. Він напав на чоловіка та жінку.
Так, за даними популярного російського Telegram-каналу "Baza", кілька тижнів тому юнак приїхав до рф на якусь "реабілітацію". Супроводжувала його невелика делегація, а також спеціально найнята психолог та терапевт.
"Однак Еваріст не хотів "реабілітуватися"... 28 серпня Еваріст мав полетіти до Москви, але в останній момент зник", — стверджується в пості.
Як виявилось, хлопець поїхав на кисловодський вокзал, а коли супровід спробував його напоумити, то він напав на нього. Повідомляється про побиття двох росіян.
7 вересня "Baza" опублікувала відео з місця подій. На ньому справді можна побачити, як чоловік, схожий на сина президента ЦАР, завдає удару спочатку чоловікові, а потім, трохи посидівши на дивані, підривається з криками і з розмаху б’є росіянку.
"Врозуміти Туадеру змогли лише поліцейські. Після інциденту сина Фостена-Арканжа Туадери відправили до Москви і передали співробітникам посольства ЦАР", — повідомляють автори посту.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мережа розриває відео, як українці "відмітили" в США компанію росіян.