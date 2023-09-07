Не хотів їхати в москву: в рф син президента ЦАР "відгемселив" росіян (відео)

Напоумити Туадеру змогли лише поліцейські

У російському місті Кисловодськ син президента Центральноафриканської республіки (ЦАР) Еваріст Туадера влаштував бешкет. Він напав на чоловіка та жінку.

Так, за даними популярного російського Telegram-каналу "Baza", кілька тижнів тому юнак приїхав до рф на якусь "реабілітацію". Супроводжувала його невелика делегація, а також спеціально найнята психолог та терапевт.

"Однак Еваріст не хотів "реабілітуватися"... 28 серпня Еваріст мав полетіти до Москви, але в останній момент зник", — стверджується в пості.

Як виявилось, хлопець поїхав на кисловодський вокзал, а коли супровід спробував його напоумити, то він напав на нього. Повідомляється про побиття двох росіян.

7 вересня "Baza" опублікувала відео з місця подій. На ньому справді можна побачити, як чоловік, схожий на сина президента ЦАР, завдає удару спочатку чоловікові, а потім, трохи посидівши на дивані, підривається з криками і з розмаху б’є росіянку.

"Врозуміти Туадеру змогли лише поліцейські. Після інциденту сина Фостена-Арканжа Туадери відправили до Москви і передали співробітникам посольства ЦАР", — повідомляють автори посту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мережа розриває відео, як українці "відмітили" в США компанію росіян.