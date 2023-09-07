Не хотел ехать в Москву: в рф сын президента ЦАР "отметелил" россиян (видео)

Вразумить Туадеру смогли лишь полицейские

В российском городе Кисловодск сын президента Центральноафриканской республики (ЦАР) Эварист Туадера устроил дебош. Он напал на мужчину и женщину.

Так, по данным популярного российского Telegram-канала "Baza", несколько недель назад молодой человек приехал в рф на некую "реабилитацию". Сопровождала его небольшая делегация, а также специально нанятая психолог и терапевт.

"Однако Эварист не хотел "реабилитироваться"…28 августа Эварист должен был полететь в Москву, но в последний момент пропал", — утверждается в посте.

Как оказалось, парень поехал на кисловодский вокзал, а когда сопровождение попыталось его вразумить, то он напал на него. Сообщается об избиение двух россиян.

7 сентября "Baza" опубликовала видео с места событий. На нем действительно можно увидеть, как мужчина, похожий на сына президента ЦАР, наносит удар сначала мужчине, а потом, немного посидев на диване, подрывается с криками и с размаху бьет россиянку.

"Вразумить Туадеру смогли лишь полицейские. После инцидента сына Фостена-Арканжа Туадеры отправили в Москву и передали сотрудникам посольства ЦАР", — сообщают авторы поста.

Напомним, ранее мы писали о том, что сеть разрывает видео, как украинцы "отметелили" в США компанию россиян.