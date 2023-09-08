Річниця звільнення Балаклії: Залужний показав яскраві кадри операції (відео)

Місто було звільнено під час першого етапу Слобожанської операції

Сьогодні, 8 вересня, річниця визволення міста Балаклія. Рівно рік тому внаслідок успішного контрнаступу українських військ окупанти втекли з міста, в якому, як стверджували росіяни, вони "назавжди".

З нагоди річниці визволення головком ЗСУ Валерій Залужний нагадав, як це було. За його словами, тоді Україна задіяла свої танкові, механізовані та легкі моторизовані підрозділи. Вони діяли за підтримки далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

"Після прориву ворожої оборони успіх розвивали мобільні рейдові групи", — нагадав Залужний.

Головком також зазначив, що Балаклія була важливим вузлом комунікацій на півдні Харківської області, а її деокупація створила сприятливі умови для розвитку наступу на Куп’янськ.

Нагадаємо, що успішна операція ЗСУ з деокупації Харківської області відбулася восени 2022 року. Тоді росіян удалося відкинути аж за державний кордон.

Раніше ми писали про те, що у США насторожили прогнозом щодо літнього контрнаступу ЗСУ.