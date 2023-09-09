Вперше з початку війни: в Україну приїхав черговий важливий гість, подробиці та відео

Його супроводжують керівники японських фірм

У суботу, 9 вересня, в Україну прибув міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса. Це його перший візит із початку повномасштабної війни.

Про візит міністра повідомляє прес-служба посольства Японії до України. Як зазначили в японському МЗС, у Києві Хаяші під час зустрічей у нашій країні підтвердить тверду підтримку України Японією.

У ході візиту до Києва Хаяші зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. Глави МЗС двох країн планують обговорити участь України в роботі міжнародної спільноти, щоб "якнайшвидше покласти край російському вторгненню". Хаяші Йошімасу супроводжують керівники японських фірм, у тому числі Хіроші Мікітані, засновник і генеральний директор Rakuten Group.

"Ми сподіваємося, що у цих компаній буде можливість безпосередньо вислухати та спілкуватися з потребами відновлення та реконструкції української сторони, що стане початком поглиблення участі японських компаній у майбутній допомозі у реконструкції України", — зазначили у пресслужбі МЗС Японії напередодні візиту.

Як повідомляв "Телеграф", Японія має намір виділити на різні програми допомоги Україні до 7 мільярдів доларів залежно від потреб нашої країни. Про це заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи з відеозв’язку на засіданні міжнародної Кримської платформи в Києві.