Впервые с начала войны: в Украину приехал очередной важный гость, подробности и видео

Его сопровождают руководители японских фирм

В субботу, 9 сентября, в Украину прибыл министр иностранных дел Японии Хаяси Есимаса. Это его первый визит с начала полномасштабной войны.

О визите министра сообщает пресс-служба посольства Японии в Украине. Как отметили в японском МИДе, в Киеве Хаяси в ходе встреч в нашей стране подтвердит твердую поддержку Украины Японией.

В ходе визита в Киев Хаяси встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Главы МИД двух стран планируют обсудить участие Украины в работе международного сообщества, чтобы "как можно быстрее положить конец российскому вторжению". Хаяси Есимасу сопровождают руководители японских фирм, в том числе Хироши Микитани, основатель и генеральный директор Rakuten Group.

"Мы надеемся, что у этих компаний будет возможность непосредственно выслушать и общаться с потребностями восстановления и реконструкции украинской стороны, что станет началом углубления участия японских компаний в будущей помощи в реконструкции Украины", — отметили в пресс-службе МИД Японии накануне визита.

Как сообщал "Телеграф", Япония намерена выделить на разные программы помощи Украине до 7 миллиардов долларов в зависимости от потребностей нашей страны. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида выступая по видеосвязи на заседании международной Крымской платформы в Киеве.