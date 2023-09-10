Уламки, руйнування та квіти: як виглядає ринок Костянтинівки після російського обстрілу (ексклюзивні фото)

На місці все ще можна побачити багато уламків

У середу, 6 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці (Донецька область), через що загинули 16 людей і понад 30 отримали поранення.

У місті побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав фотографії того, як виглядає місце прильоту за кілька днів.

Як видно на знімках, уламки та спалені каркаси яток прибрати ще не встигли, проте до місця вже почали приносити квіти та іграшки, щоб вшанувати загиблих внаслідок російського теракту.

Костянтинівка після обстрілу

Як повідомлялося раніше, удару по центру Костянтинівки було завдано вдень 6 вересня, коли там було багато людей. Тим самим під удар потрапив ринок, аптека, житлова багатоповерхівка та ряд магазинів.

Згідно з останніми даними, жертвами російського удару стали 16 осіб, серед яких є і дитина.

Як видно на відеозаписах, які оприлюднила влада України, люди явно не очікували на удар, оскільки в той фатальний момент багато хто з них знаходився на вулиці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни атакували Київську область рано вранці 6 вересня. На одному із торгових підприємств сталася пожежа.