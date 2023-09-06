Удар росіян по центру Костянтинівки: з’явилося відео прильоту

На місці удару досі працюють рятувальники та медики

Український президент Володимир Зеленський показав момент удару по Костянтинівці Донецької області, який потрапив на камери вуличного відеоспостереження. Місцеві жителі спокійно йшли ринком у той момент, коли російська ракета влучила по ним.

Відео президент опублікував у своєму Telegram-каналі. Він додав, що мати справу з росіянами означає закривати очі на реальність, нахабство і підлість цього народу.

Станом на 16:00 відомо про 16 загиблих мирних громадян, серед яких одна дитина. Ще 20 людей отримали поранення різного ступеня важкості.

"Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. Мої співчуття всім, хто втратив рідних! Найшвидше треба перемогти це російське зло", — написав Зеленський.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль додав, що пожежу на місці влучення ракети локалізовано. Усі екстрені служби знаходяться на місці та надають допомогу постраждалим.

"Російські війська – це терористи, яким не буде прощення та спокою. За все прийде справедлива розплата", — додав Денис Шмигаль.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни атакували Київську область рано вранці 6 вересня. На одному із торгових підприємств сталася пожежа.