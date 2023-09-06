Удар россиян по центру Константиновки: появилось видео прилета

На месте удара до сх пор работают спасатели и медики

Украинский президент Владимир Зеленский показал момент удара по Константиновке Донецкой области, который попал на камеры уличного видеонаблюдения. Местные жители спокойно шли по рынку в тот момент, когда российская ракета попала в них.

Видео президент опубликовал в своем Telegram-канале. Он добавил, что иметь дело с россиянами, значит закрывать глаза на реальность, наглость и подлость этого народа.

По состоянию на 16:00 известно о 16 погибших мирных гражданах среди которых один ребенок. Еще 20 людей получили ранения разной степени тяжести.

"Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Быстрее всего надо победить это российское зло", — написал Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добавил, что пожар на месте попадания ракеты локализован. Все экстренные службы находятся на месте и оказывают помощь пострадавшим.

"Русские войска – это террористы, которым не будет прощения и покоя. За все придет справедливая расплата", — добавил Денис Шмыгаль.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне атаковали Киевскую область ранним утром 6 сентября. На одном из торговых предприятий произошел пожар.