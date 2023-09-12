Напад на таксиста-українця у Польщі: справа отримала продовження (відео)

Одного з пасажирів затримали під час спроби виїхати з країни

У польському місті Гданськ стався напад на українського водія Uber через національну ворожість. Буйних пасажирів уже затримали співробітники поліції.

За інформацією польського видання Zawsze Pomorze, інцидент трапився у п’ятницю, 8 вересня. Відповідне відео конфлікту опублікувало сайт Trojmiasto.pl.

Так, таксі викликали двоє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння. На зауваження водія, що заходити в салон авто з відкритою пляшкою пива не можна, один із пасажирів став його ображати, зокрема через його національність.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

"Це вони приїхали до Польщі, щоб їздити на таксі. А я його утримую і доплачую, а він мені каже, що не можу випити пива. Якщо я поляк, то ти мені не кажи, що я маю робити у своїй країні. Занадто багато вам Польща дала", — сказав пасажир водію.

Буйний поляк раптово захотів вийти з таксі, заявляючи, що з таким водієм він їхати не збирається, а потім різко вдарив хлопця по обличчю. Своєю чергою таксист швидко зорієнтувався та знайшов перцевий балончик у машині. Застосувавши його у бік кривдника водій відчинив двері авто і почав кричати: "Допоможіть, вбивають". Тоді двоє поляків злякалися та вийшли з машини.

Пасажирів уже вдалось затримати. Як з’ясувалося, одному з них було 40, а другому 43 роки. Відомо, що 40-річному чоловікові, який учинив бійку, незабаром мають обрати запобіжний захід. Другого затримали в аеропорту Краків-Баліце, коли він намагався вилетіти до Норвегії.

Водій таксі заявив, що причиною нападу стала саме національність. Згідно з польським законодавством, погрози та заподіяння легкої шкоди здоров’ю загрожують позбавленням волі до 2 років, а образа – штрафом чи обмеженням волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Чехії стався напад на двох українок через їхню національність. З кулаками на них накинувся водій авто. Він почув їхню промову, зупинив машину, вийшов і вчинив бійку.