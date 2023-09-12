Нападение на таксиста-украинца в Польше: дело получило продолжение (видео)

Одного из пассажиров задержали при попытке уехать из страны

В польском городе Гданьск произошло нападение на украинского водителя Uber по причине национальной неприязни. Буйных пассажиров уже задержали сотрудники полиции.

По информации польского издания Zawsze Pomorze, инцидент случился в пятницу, 8 сентября. Соответствующее видео конфликта опубликовал сайт Trojmiasto.pl.

Так, такси вызвали двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. На замечание водителя, что заходить в салон авто с открытой бутылкой пива нельзя, один из пассажиров стал его оскорблять, в том числе и из-за его национальности.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

"Это они приехали в Польшу, чтобы ездить на такси. А я его удерживаю и доплачиваю, а он мне говорит, что не могу выпить пива. Если я поляк, то ты мне не говори, что я должен делать в своей стране. Слишком много вам Польша дала", — сказал пассажир водителю.

Буйный поляк в один момент захотел выйти из такси, заявляя, что с таким водителей он ехать не собирается, а затем резко ударил парня по лицу. В свою очередь таксист быстро сориентировался и нашел перцовый баллончик в машине. Применив его в сторону обидчика водитель открыл дверь авто и стал кричать: "Помогите, убивают". Тогда двое поляков испугались и вышли из машины.

Пассажиров уже удалось задержать. Как выяснилось, одному из них было 40, а второму — 43 года. Известно, что 40-летнему мужчине, который учинил драку, вскоре должны избрать меру пресечения. Второго задержали в аэропорту Краков-Балице, когда он пытался вылететь в Норвегию.

Водитель такси заявил, что причиной нападения на него стала именно национальность. Согласно польскому законодательству, угрозы и причинение легкого вреда здоровью грозят лишением свободы до 2 лет, а оскорбление – штрафом или ограничением свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Чехии произошло нападение на двух украинок из-за их национальности. С кулаками на них накинулся водитель мимо проезжающего авто. Он услышал их речь, остановил машину, вышел и устроил драку.