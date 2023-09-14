Закінчиться чи розгориться? Військовий розповів, що буде з війною після визволення Криму

Україні потрібно й надалі вибивати російську армію

Звільнення Криму не змінить докорінно суспільно-політичну ситуацію у Кремлі. путін воюватиме стільки, скільки йому дозволятиме військово-технічне забезпечення армії.

Таку думку в коментарі ТСН висловив колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, який до окупації Криму служив керівником Кримського медіацентру. Більш того, зазначає військовий експерт, на порядок денний після цього можуть вийти ще більш алармістські угруповання або рухи в самому Кремлі на кшталт терориста стрєлкова, які прагнуть воювати "до переможного кінця" та перевести російську економіку на рейки воєнного часу.

"Тому я думаю, що ключовий фактор, який зможе завершити цю війну – це системна методична руйнація бойового потенціалу путінської армії. Тому вважати, що як тільки ми звільнемо Крим і путін підіймає лапки догори і каже про те, що все, він здається – ні", — вважає Селезньов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов пояснив свій прогноз щодо Криму і дав новий.