Вже на буксирі: у мережі з’явилося фото пошкодженого корабля "Самум"

Росіяни заперечували пошкодження свого корабля

У мережі з’явилося фото ракетного корабля "Самум", який було підбито ЗСУ під час атаки на Севастопольську бухту 14 вересня. Російське судно тягли на буксирі.

Фото публікують росЗМІ. У Міноборони росії раніше підтвердили атаку на "Самум", але про пошкодження не повідомляли.

На кадрах видно, як величезний ракетний корабель тягне маленьке буксирувальне судно. Ще одне маленьке судно йде за "Самумом". Це говорить про те, що під час атаки морського дрона СБУ "Морський малюк" ракетний корабель отримав серйозні пошкодження і не може рухатися самостійно.

Після того, як у джерела в СБУ повідомили про атаку на "Самум", російські Telegram-канали стали публікувати його фото біля причалу в Севастополі. Пропагандисти стверджували, що жодних пошкоджень судно не має, але коли саме було зроблено це фото невідомо.

Раніше повідомлялося, що удар дрона припав на задню праву частину корабля, після чого "Самум" отримав серйозні пошкодження та втратив хід. Окупанти були змушені відбуксирувати його на ремонт із великим диферентом на корму та креном на правий борт.

Відомо, що "Самум" — це ракетний корабель на повітряній подушці проекту 1239 "Сівуча" з бортовим номером 616. Був введений в експлуатацію в 1999 році. Він призначений для знищення бойових кораблів супротивника, забезпечення прикриття швидкохідних десантних з’єднань та конвоїв від ударів кораблів та катерів супротивника. Також він призначений для несення дозору та ведення розвідки сил противника.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в мережі показали кадри знищенного корабля "Мінськ". За словами експертів, він не підлягає ремоннут.